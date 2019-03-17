Советник президента США раскритиковал КНДР за неготовность к разоружению

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подверг критике позицию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который оказался не готов пойти на необходимые шаги для ядерного разоружения. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

"Северная Корея не была готова сделать то, что нужно было сделать. Прошлым вечером они сказали, что раздумывают вернуться к ядерным и ракетным испытаниям, что с их стороны было бы не очень разумной и целесообразной идеей", - подчеркнул Болтон.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп желает устранить ядерную угрозу путем переговоров. "Он хочет освободить Северную Корею от ядерного оружия", - отметил советник американского лидера.

Болтон также подверг критике позицию Китая в отношении вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. По его мнению, Китай проводит недостаточно жесткую политику в отношении КНДР, несмотря на свои заявления о недопустимости наличия ядерного оружия у северокорейской стороны. "Они контролируют 90% внешней торговли КНДР, они могли быть соблюдать санкции ООН более жестко", - заключил Болтон.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Северной Кореи неоднократно заявляли, что администрация президента США создает враждебную атмосферу во время переговоров двух лидеров, поэтому нельзя исключать того, что Ким Чен Ын передумает и возобновит ядерные испытания.

На фото: советник президента США Джон Болтон

Читайте также: Трамп предупредил о своем возможном разочаровании в Ким Чен Ыне

Трамп в начале переговоров назвал Ким Чен Ына "великим лидером"