Советник президента США раскритиковал КНДР за неготовность к разоружению

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подверг критике позицию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который оказался не готов пойти на необходимые шаги для ядерного разоружения. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
"Северная Корея не была готова сделать то, что нужно было сделать. Прошлым вечером они сказали, что раздумывают вернуться к ядерным и ракетным испытаниям, что с их стороны было бы не очень разумной и целесообразной идеей", - подчеркнул Болтон.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп желает устранить ядерную угрозу путем переговоров. "Он хочет освободить Северную Корею от ядерного оружия", - отметил советник американского лидера.
Болтон также подверг критике позицию Китая в отношении вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. По его мнению, Китай проводит недостаточно жесткую политику в отношении КНДР, несмотря на свои заявления о недопустимости наличия ядерного оружия у северокорейской стороны. "Они контролируют 90% внешней торговли КНДР, они могли быть соблюдать санкции ООН более жестко", - заключил Болтон.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Северной Кореи неоднократно заявляли, что администрация президента США создает враждебную атмосферу во время переговоров двух лидеров, поэтому нельзя исключать того, что Ким Чен Ын передумает и возобновит ядерные испытания.
На фото: советник президента США Джон Болтон
Читайте также: Трамп предупредил о своем возможном разочаровании в Ким Чен Ыне
Трамп в начале переговоров назвал Ким Чен Ына "великим лидером"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Разделение мусульман на шиитов и суннитов восходит к ранней истории ислама. Сразу после смерти пророка Мухаммада в VII веке возник спор о том, кто должен возглавить мусульманскую общину в Арабском халифате. Часть верующих выступала за выборных халифов, а другие - за права любимого зятя Мухаммеда Али ибн Абу Талиба. Так впервые разделился ислам.
Кремль намерен привлечь в страну как можно больше русскоязычных мигрантов. Россия должна выбирать "наилучших" преселенцев, считает эксперт Богдан Безпалько.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.