В Латвии прошел марш легионеров войск СС

Сегодня в Риге, столице Латвии, прошел марш легионеров войск СС — военизированных формирований Национал-социалистической немецкой рабочей партии.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Так, сообщают журналисты Латвии, националисты собрались в Старой Риге, около церкви Святого Иоанна, откуда и начали свое торжественное шествие. Согласно предоставленным латышскими СМИ данным, в марше приняло участие порядка ста человек.
Отметим, что ежегодно, 16 марта, в Латвии отмечается День памяти членов легиона ваффен СС. И сами легионеры, и их идейные последователи устраивают шествие к памятнику Свободы.
Напомним, что первоначально войска СС предназначались для личной охраны Адольфа Гитлера. Позже, в 30-ых годах прошлого века, СС сделали самостоятельным отдельным формированием Национал-социалистической немецкой рабочей партии.
В период Второй мировой войны в обязанности войск СС входил контроль над концентрационными лагерями и лагерями смерти, в которых погибли миллионы людей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Латвия завершила строительство забора с колючей проволокой на государственной границе с Российской Федерацией. В скором времени, обещают власти постсоветской республики, такой же забор появится на границе Латвии с Белоруссией.
Фото: facebook. com.
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