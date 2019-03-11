Латвия завершила строительство забора с колючей проволокой на границе с Россией

Латвия завершила строительство забора из колючей проволоки на государственной границе с Российской Федерацией.

Об этом сообщает ведущий новостной портал Латвии Delfi.

Протяженность забора из колючей проволоки, указывают авторы материала, составляет почти сто километров. Высота забора же, отмечают в Delfi, чуть меньше трех метров. Примечательно, что на забор на государственной границе с Россией Латвия потратила немалые деньги — так, сообщают латышские средства массовой информации, Рига выделила на строительство 21 миллион евро.

Напомним, что латвийская сторона инициировала строительство забора на границе с РФ в 2015 году. Согласно официальной версии латвийского правительства, решение об обустройстве границы было принято с целью ограничить поток нелегальных мигрантов.

Отметим, что Латвия также планирует построить забор с колючей проволокой на государственной границе с Белоруссией, другой постсоветской республикой. Там, правда, забор будет почти в два раза длиннее — Рига планирует обустроить аж 173 километра границы. И денег, что логично, на строительство Латвия потратит больше — почти 30 миллионов евро.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что другое государство Прибалтики — соседняя с Латвией Литва — празднует сегодня 29-ую годовщину независимости от СССР. В честь этого литовский парламент устроил торжественное заседание, в ходе которого действующий президент страны Даля Грибаускайте поздравила соотечественников с "победой".

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