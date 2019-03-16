Порошенко рассказал о "мощном и триедином" ударе по России

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что трансатлантические страны нанесли "мощный и триединый" удар по Российской Федерации.

Соответствующее заявление украинский президент сделал на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Так, отметим, глава государства прокомментировал ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами Америки, Канадой и странами Европейского союза в отношении России.

В своем сообщении в Facebook Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация якобы намеревалась "оккупировать Азовское море и Керченский пролив", а также поблагодарил США, Канаду и Евросоюз за введение новых антироссийских санкций.

Так, отметил Петр Порошенко, "украинско-трансатлантическая коалиция едина и крепка, как никогда". Суверенитет и нерушимость границ современной Украины, уверен действующий президент, под надежной защитой.

Напомним, что вчера Соединенные Штаты Америки ужесточили свои санкции в отношении России. Канада и страны Евросоюза же ввели новый ряд ограничений в связи с инцидентом в Керченском проливе, имевшим место быть в минувшем году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пользователи социальных сетей высмеяли фотографию Петра Порошенко с пятилитровой бутылью воды. Многие решили потренироваться в остроумии и предположили, что у президента Украины серьезное похмелье.

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