Порошенко рассказал о "мощном и триедином" ударе по России

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что трансатлантические страны нанесли "мощный и триединый" удар по Российской Федерации.
Соответствующее заявление украинский президент сделал на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Так, отметим, глава государства прокомментировал ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами Америки, Канадой и странами Европейского союза в отношении России.
В своем сообщении в Facebook Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация якобы намеревалась "оккупировать Азовское море и Керченский пролив", а также поблагодарил США, Канаду и Евросоюз за введение новых антироссийских санкций.
Так, отметил Петр Порошенко, "украинско-трансатлантическая коалиция едина и крепка, как никогда". Суверенитет и нерушимость границ современной Украины, уверен действующий президент, под надежной защитой.
Напомним, что вчера Соединенные Штаты Америки ужесточили свои санкции в отношении России. Канада и страны Евросоюза же ввели новый ряд ограничений в связи с инцидентом в Керченском проливе, имевшим место быть в минувшем году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пользователи социальных сетей высмеяли фотографию Петра Порошенко с пятилитровой бутылью воды. Многие решили потренироваться в остроумии и предположили, что у президента Украины серьезное похмелье.
Читайте также:
Порошенко подняли на смех в украинских СМИ.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США не удалось оказать давление на Китай. Си Цзиньпин предложил Николасу Мадуро помощь в восстановлении энергосистемы - жертвы хакерской атаки США.
Кремль намерен привлечь в страну как можно больше русскоязычных мигрантов. Россия должна выбирать "наилучших" преселенцев, считает эксперт Богдан Безпалько.
Наше государство создало инновационный танк, который соответствует требованиям ведения войны будущего.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.