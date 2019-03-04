Соцсети высмеяли фото Порошенко с пятилитровой бутылью

Пользователи сети Интернет высмеяли фотографию действующего президента Украины Петра Порошенко.

Согласно предоставленным украинскими средствами массовой информации данным, фотоснимок был сделан в ходе рабочего визита Петра Порошенко в Одессу. На снимке глава государства сидит рядом с пятилитровой бутылью воды.

Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии. Кто-то отметил, что в ходе рабочего заседания больше никому не выделили столь большую бутыль воды.

Нашлись те, кто решил, будто такое большое количество воды Петру Порошенко потребовалось из-за сильного похмелья. Другие же предположили, что украинский президент и не переставал употреблять алкоголь — на самом деле в пятилитровый бутыли, шутят они, не вода вовсе, а "чистейший спирт" или "одеколон питьевой".

Примечательно, что в ходе рабочего заседания в Одессе действующий президент Украины уверял присутствующих в поражении Российской Федерации и "русского мира" не только на Донбассе, но и на Украине в целом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации уличили Петра Порошенко в газовом разграблении Украины. Так, пишут журналисты, глава государства якобы передал крупное украинское газовое месторождение в пользование своему приятелю.

Фото: соцсети.

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