Турецкие подростки убежали из дома и устроили гонки с полицейскими

Родители 13-летней девочки обратились в полицию из-за исчезновения своей дочери. Правоохранители установили, что девочка находится со своим 16-летним другом, который также сбежал из дома на родительском автомобиле.
Через несколько дней отец девочки заметил ее в центре Стамбула и сообщил об этом в полицию. Стражи правопорядка начали поиск автомобиля и уже через несколько часов вели за ним преследование, так как подростки не подчинились требованию остановиться.
Убегавшим подросткам пришлось выехать на встречную полосу. Полицейским удалось остановить нарушителей только спустя час преследования. В результате погони был причинен ущерб четырем автомобилям. После задержания на беглецов составили протоколы и доставили родителям.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как двое узбеков сбежали из здания суда в Москве. После того, как было оглашено постановление и когда готовились его копии, указанные граждане, будучи под контролем сотрудников полиции, взяли у последних разрешение покурить, после чего пошли на улицу и убежали.
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