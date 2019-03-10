Турецкие подростки убежали из дома и устроили гонки с полицейскими

Родители 13-летней девочки обратились в полицию из-за исчезновения своей дочери. Правоохранители установили, что девочка находится со своим 16-летним другом, который также сбежал из дома на родительском автомобиле.

Через несколько дней отец девочки заметил ее в центре Стамбула и сообщил об этом в полицию. Стражи правопорядка начали поиск автомобиля и уже через несколько часов вели за ним преследование, так как подростки не подчинились требованию остановиться.

Убегавшим подросткам пришлось выехать на встречную полосу. Полицейским удалось остановить нарушителей только спустя час преследования. В результате погони был причинен ущерб четырем автомобилям. После задержания на беглецов составили протоколы и доставили родителям.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как двое узбеков сбежали из здания суда в Москве. После того, как было оглашено постановление и когда готовились его копии, указанные граждане, будучи под контролем сотрудников полиции, взяли у последних разрешение покурить, после чего пошли на улицу и убежали.

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