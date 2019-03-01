Климкин: Черное море станет для России "Бермудским треугольником"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь обвинил Москву в "запретах" на свободу мореходства в Керченском проливе и Азовском море, а также атаках на чужие корабли. Тем не менее, он убежден, что военному превосходству России в регионе будет положен конец.

— Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него Бермудским треугольником, — заявил Климкин, выступая на международной конференции по безопасности в Одессе.

Выразив уверенность в неминуемом возвращении Украине Крыма, министр призвал на помощь в этом другие страны.

— Существует только комплексный ответ России. Не может его быть только в экономической, военной сфере или противодействии в информационной войне. Мы должны это сделать вместе, — сказал Климкин.

Конференция "Одесский диалог" проводится при поддержке германского филиала фонда Маршалла. В числе спикеров мероприятия — заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент и заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в уругвайском издании The Observador вышла статья Павла Климкина, в которой он рассказывает о "происхождении" Белоруссии и России от Украины.

Источник фото: wikimedia. org

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