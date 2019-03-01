СМИ: США предупредили Порошенко "не лезть" в Керченский пролив

Соединенные Штаты Америки отказали действующему президенту Петру Порошенко в поддержке новых провокаций Киева в Керченском проливе.

Об этом, ссылаясь на некий "информированный источник", сообщают украинские средства массовой информации.

Так, сообщает этот самый источник, правительство США якобы опасается, что новую украинскую провокацию в Керченском проливе на этот раз государства Европы не поддержат. Официальному Вашингтону же, пишут украинские средства массовой информации, не хочется ухудшать и без того натянутые отношение с европейскими странами.

Примечательно, что, по словам источника, главе Украины Петру Порошенко Соединенные Штаты Америки якобы отказали "в грубой форме".

Если же Петр Порошенко ослушается Вашингтон, транслируют мнение "информированного источника" украинские СМИ, Соединенные Штаты Америки публично осудят провокацию.

Напомним, что в ноябре минувшего года три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли территориальные границы Российской Федерации в акватории Азовского моря. Российская сторона, отметим, на провокацию Украины ответила незамедлительно и задержала не только сами военные суда, но и весь экипаж, находящийся на борту. США и прочие страны Запада, что примечательно, поддержали в инциденте Киев, обвинив Москву в "агрессии".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уверен в скорых новых провокациях со стороны Незалежной в Керченском проливе. Однако, указал глава российского внешнеполитического ведомства, Украине на этот раз наверняка поможет Североатлантический альянс.

Фото: официальный сайт президента Украины.

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