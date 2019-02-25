На базу флота Украины идет "Дональд Кук" с 56 "Томагавками"

К Одессе подходит эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки "Дональд Кук".
Об этом общественности сообщают западные морские ресурсы.
Напомним, что американское военное судно находится в акватории Черного моря с 19 февраля. На борту грозного "Дональда Кука" — целых 56 крылатых ракет "Томагавк". Дальность их действия, отметим, составляет порядка двух тысяч километров.
После того, как по результатам референдума 2014 года Крымский полуостров отошел Российской Федерации, именно украинская база в Одессе является основным морским портом Украины на сегодняшний день.
Отметим, что военные корабли Соединенных Штатов Америки и прочих стран-участниц Североатлантического альянса стали появляться в акватории Черного моря после громкого инцидента между Российской Федерацией и Украиной в Керченском проливе. Тогда, напомним, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили государственные границы России. РФ на дерзкую провокацию ответила незамедлительно и задержала не только украинские военные суда, но и весь их экипаж.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Министерстве обороны Российской Федерации пообещали следить за американским эсминцем буквально каждую минуту.
Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, Украина готовит очередную провокацию в Керченском проливе. На этот раз, уверен он, с участием НАТО.
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