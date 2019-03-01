Климкин рассказал о "происхождении" России и Белоруссии от Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.
Своим мнением относительно этого вопроса глава внешнеполитического украинского ведомства поделился в статье для уругвайского издания The Observador.
Так, Павел Климкин в своей работе называет Украину "наследницей Киевской Руси" и заявляет, что Россия и Белоруссия произошли в результате отделения от нее.
Также, по мнению главы Министерства иностранных дел Украины, его страна на протяжении всего своего существования играла одну из ключевых ролей в становлении Европы и европейских ценностей. Жители современной Незалежной — европейцы, указывает Павел Климкин, ведь их менталитет всецело и полностью соответствует менталитету западных соседей.
Высказался глава украинского дипломатического ведомства и по поводу Советского Союза. Так, написал в своей статье Павел Климкин, Украина всегда была против "коммунистического тоталитаризма" и придерживалась европейских ценностей. Из-за СССР у Украины, указал Климкин, "историческая травма".
Лишь украинцы сегодня, пишет глава МИД Украины, отстаивают ценности Европы. Сами же европейцы к этому не готовы, убежден Климкин. "В данный момент горячее сердце Европы бьется на Украине", — пишет он в своей статье для The Observador.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению целого ряда средств массовой информации, действующий президент Украины Петр Порошенко и нынешний глава Белоруссии Александра Лукашенко обманывают национального лидера Российской Федерации Владимира Путина. Отношения Минска и Киева, указывают СМИ, гораздо лучше, чем считает Москва.
Фото: Википедия.
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