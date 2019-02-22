Финалистки конкурса по отбору на "Евровидение" от Украины не назвали Крым украинским

Участницы дуэта "Анна-Мария", претендующего на роль представителя Украины в конкурсе "Евровидение-2019", отказались публично называть Крым украинским.

Провокационный вопрос: "Крым — это Украина или Россия?" задал сестрам Анне и Марии Опанасюк ведущий в студии крымскотатарского телеканала ATR, который раньше вещал из Симферополя, а теперь работает в Киеве.

— У нас всегда есть ответ на этот вопрос: Крым — наш, потому что это наш дом. Он наш был, есть и будет, потому что это наш дом. Наш с сестрой дом. Мы там родились, мы там начали петь, мы там наполняемся энергией, это наше самое любимое место на земле, — ответила ведущему Мария Опанасюк.

На настойчивые просьбы журналиста уточнить позицию сестры заявили, что не будут произносить фраз, которые от них хотят услышать.

Также они отказались отвечать, как они относятся к идее создания на полуострове крымскотатарской национальной автономии в составе Украины.

— Честно говоря, это для нас сложный вопрос, не будем скрывать. Эту тему мы даже между собой не обсуждаем, — сказала Анна Опанасюк.

Сестры Опанасюк родились в Крыму, сейчас живут и работают в Киеве. Их мать — Лариса Опанасюк живет в Симферополе, где занимает должность заместителя главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Владельцем телеканала ATR является организатор энергоблокады Крыма Ленур Ислямов, а главным редактором — Айдер Муджбаев, оскандалившийся антисемитской статьей на сайте "Эта Москвы".

Источник фото: wikimedia.org

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