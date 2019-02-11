От Украины на "Евровидение-2019" может поехать россиянка

Солистка группы YUKO, гражданка России Юлия Юрина участвует в национальном отборе "Евровидения — 2019" на Украине. Певица успешно выступила в первом полуфинале и получила поддержку жюри.
По информации издания "Российский диалог", Юлия живет на Украине последние семь лет, но до сих пор сохраняет российское гражданство и периодически выступает в России. Лишь недавно она получила украинский вид на жительство.
На европейский песенный конкурс певица представила украиноязычную песню "Галина гуляла". Решение не использовать английский язык, сделав акцент на национальных особенностях и традициях, было для артистки принципиальным. Но этого не оценила певица Джамала, член жюри и победительница "Евровидения — 2016". По мнению Джамалы, использование аллюзий на народные песни запрещается правилами конкурса.
Россию на "Евровидении — 2019" представит Сергей Лазарев.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о травле одной из фавориток национального отбора "Евровидения" на Украине за ее выступления в России.
Источник фото: Официальная страница Юлии Юриной "ВКонтакте"
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