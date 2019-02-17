Провокация в ЦАР оказалась делом рук французских спецслужб

На днях ряд французских СМИ растиражировали фейк о том, что в ЦАР якобы пытают местных жителей. Новостное агентство RFI переврало доклад ООН и заявило, что 38-летнего Махамата нур Мамаду сперва задержала полиция, а затем якобы пытали находившиеся на базе русские.

На деле «жертва пыток» оказалась не так проста, как кажется. Один из местных жителей рассказал корреспондентам ФАН о том, что Мамаду приходится племянником его соседу. Он не раз наведывался в город в сопровождении вооруженных бойцов. По слухам, он состоял в одной из группировок «Селеки». Если учесть, что после подписания Хартумского мира полиция тщательно проверяет всех подозрительных лиц, то становится понятно, почему Мамаду задержали.

Все тот же сосед рассказал, что Мамаду часто общался с белыми. А именно с французами. Причем один из них - большой начальник, которого охраняют двое вооруженных европейцев.

«Они называют его мсье Жак. Я не знаю, какие дела они вместе делают, но люди говорят, что MINUCSA охраняет Махамата. Он был ранен во время боя в Бамбари и теперь лечится у нас», - заявил очевидец.

Журналистам ФАН рассказали, что Мамаду действительно воевал в Селеке, а также контролирует часть рынка в Бамбари. А сейчас он отсиживается у своего дяди в КМ-5 - одном из самых криминальных районов столицы, куда не заглядывают ни полицейские, ни миротворцы. С такой насыщенной биографией Мамаду вполне мог получить свои травмы самостоятельно, в том числе и лишиться пальца. И подзаработать на этом, продав свою драматическую (пускай и липовую) историю журналистам через свой французский контакт.

Да, Мамаду был действительно задержан и допрошен правоохранительными органами. Однако после этого его отпустили. В плен он попал уже позднее. Но французские СМИ уцепились именно за тот факт, что его допрос происходил на базе, где находились русские, и переиначили все так, будто русские его и пытали. Вскоре этот фейк понесли и русскоязычные СМИ из либерального пула.

О том, что находящиеся в Банги россияне не имеют никакого отношения к данному инциденту, заявил и министр общественной безопасности ЦАР Анри Ванзэ Лингуиссара. Он сообщил, что в ЦАР действительно работают россияне, но исключительно в качестве гражданских инструкторов. Любые следственные действия находятся строго в компетенции полиции и жандармерии под юрисдикцией следственного комитета и апелляционного суда.

В довершение стрингеру ФАН местные жителей рассказали, что Мамаду на протяжении долгого времени сотрудничал с французскими спецслужбами.

Что касается таинственного мсье Жака, то им оказался никто иной, как военный чиновник и сотрудник французских спецслужб Жак Разафиндранали. Он не только долгое время работал в ЦАР, но также вероятно контактировал с Кристофом Рэенето, с которым координировал действия и мероприятия на Мадагаскаре.