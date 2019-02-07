Всемирный банк: Украина отстает от Европы на 100 лет

Современная Украина отстает по своему экономическому развитию и уровню дохода населения от стран Европы на 50-100 лет.

Об этом заявили эксперты Всемирного банка.

Так, подсчитали специалисты, экономике Украины при нынешних темпах ее развития понадобятся десятилетия для того, чтобы достичь показателей европейских государств. На сегодняшний же день, указывают экономисты из Всемирного банка, рост украинской экономики составляет лишь 3 %.

Таким образом, делятся подсчетами специалисты, на уровень, например, Германии, Украина выйдет в лучшем случае через 100 лет. Уровня экономики Польши экономика Украины же достигнет лишь через долгих 50 лет.

Действующему правительству Украины, заявляют экономисты из Всемирного банка, стоит уделить этой сфере повышенное внимание. Без структурных реформ и коренных изменений в этой области, указывают эксперты, темпы роста экономики постсоветской республики останутся на все том же низком уровне.

Напомним, что именно низкий уровень экономического роста является одним из главных препятствий современной Украины на пути в Евросоюз и Североатлантический альянс. На Западе недвусмысленно намекали, что стоит только Киеву, например, снизить уровень коррупции в стране, как Европа и Соединенные Штаты Америки ускорят процесс вступления Украины в ЕС и НАТО.

Но, несмотря на это, в Незалежной продолжают греметь коррупционные скандалы. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко был пойман местными средствами массовой информации на "газовом разграблении" страны. Так, сообщают украинские журналисты, Порошенко якобы передал крупное газовое месторождение в пользование своему близкому знакомцу.

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