Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о грузинских журналистах, которые "набросились" на российскую делегацию в Женеве.
Представителей СМИ интересовал лично министр иностранных дел России Сергей Лавров. Журналистам было интересно, поедет ли он в Тбилиси.
"Грузинские журналистки (а это уже мем) в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед. И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. Жалкое зрелище", — написала Захарова в Facebook.
По словам Захаровой, выпады российских сотрудников СМИ "немного зацепили" ее и коллегу, но Сергей Лавров "не пострадал".
Украинский журналист, которого задержала полиция в Москве, отпущен на свободу. В частности, благодаря представителю МИД Марии Захаровой, которая сразу вмешалась в инцидент, сообщают "Известия".
Роман Цимбалюк, официально аккредитованный, был задержан полицейскими, когда брал интервью у аспиранта, который вывесил из окна украинский флаг в годовщину воссоединения Крыма с Россией. В Киеве задержание расценили как "очередную провокацию". Украина сразу сообщила, что консульство сделало все возможное "и невозможное", чтобы освободить журналиста.
Но сам Цимбалюк после своего освобождения поблагодарил на своей страничке в "Фейсбуке" как украинского консула, так и Марию Захарову.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американский телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленных действующих и бывших чиновников сообщил, что разведка США рассматривает посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка как российского шпиона. Данную информацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посол России в США С. Кисляк рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик…"
Как вы думаете, это медийное дно или им есть еще куда падать?", — написала Захарова у себя на странице в "Фейсбуке".
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что западные СМИ не уделяют достаточно внимания теме гуманитарной катастрофы в иракском Мосуле. Нигде не приводятся конкретные факты о положении беженцев. По ее словам, журналисты "аккуратно обходят стороной" трагедию.
"Трагедия Мосула" в мировом информационном пространстве аккуратно обходится стороной. Настолько, насколько это в принципе технологически возможно, учитывая масштаб бедствия. Ещё один страшный пример информационного обмана, устроенного медийным мейнстримом", — подчеркнула официальный представитель МИД России.
Захарова сравнила ситуацию с освещением сирийских событий.
"Странно, что до сих пор не появился англоязычный твиттер-аккаунт девочки, страдающей в городе Мосул. Что Кристиан Аманпур не задаётся еженедельно вопросом о том, сколько людей погибли в результате действий сил международной коалиции в этом городе. Что на центральных пресс-конференциях в мировых столицах, в ведущих газетах и на обложках журналов нет картинок, хэштегов, ярких заголовков о гуманитарной катастрофе в Мосуле", — написала она на своей странице в Facebook.
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