Захарова: грузинские журналисты "набросились" на делегацию РФ в Женеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о грузинских журналистах, которые "набросились" на российскую делегацию в Женеве.

Мария Захарова: Я глубоко переживаю происходящее в мире

Представителей СМИ интересовал лично министр иностранных дел России Сергей Лавров. Журналистам было интересно, поедет ли он в Тбилиси.

"Грузинские журналистки (а это уже мем) в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед. И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. Жалкое зрелище", — написала Захарова в Facebook.

По словам Захаровой, выпады российских сотрудников СМИ "немного зацепили" ее и коллегу, но Сергей Лавров "не пострадал".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Мария Захарова помогла задержанному украинскому журналисту в Москве

Украинский журналист, которого задержала полиция в Москве, отпущен на свободу. В частности, благодаря представителю МИД Марии Захаровой, которая сразу вмешалась в инцидент, сообщают "Известия".

Роман Цимбалюк, официально аккредитованный, был задержан полицейскими, когда брал интервью у аспиранта, который вывесил из окна украинский флаг в годовщину воссоединения Крыма с Россией. В Киеве задержание расценили как "очередную провокацию". Украина сразу сообщила, что консульство сделало все возможное "и невозможное", чтобы освободить журналиста.

Но сам Цимбалюк после своего освобождения поблагодарил на своей страничке в "Фейсбуке" как украинского консула, так и Марию Захарову.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американский телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленных действующих и бывших чиновников сообщил, что разведка США рассматривает посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка как российского шпиона. Данную информацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посол России в США С. Кисляк рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик…" Как вы думаете, это медийное дно или им есть еще куда падать?", — написала Захарова у себя на странице в "Фейсбуке".

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что западные СМИ не уделяют достаточно внимания теме гуманитарной катастрофы в иракском Мосуле. Нигде не приводятся конкретные факты о положении беженцев. По ее словам, журналисты "аккуратно обходят стороной" трагедию.

"Трагедия Мосула" в мировом информационном пространстве аккуратно обходится стороной. Настолько, насколько это в принципе технологически возможно, учитывая масштаб бедствия. Ещё один страшный пример информационного обмана, устроенного медийным мейнстримом", — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Захарова сравнила ситуацию с освещением сирийских событий.