Зеленский запланировал посетить шахтерские города Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует объехать все шахтерские города в стране. С собой в поездку он собирается взять министра развития общин и территорий Дениса Шмигаля.

Донецку не нужен украинский мир?

"Если можно, господин Шмигаль, давайте с вами просто поедем во все эти города. Прекратим эти поездки за границу, прекратим эту нашу большую международную дипломатию, а то мы для всех стран очень классные.., а здесь не можем навести порядок в стране. И если кто-то 20 лет этим не занимался, давайте, может, мы начнём заниматься?" - сказал украинский лидер.

Зеленский утверждает, что нужно подготовиться, чтобы не приезжать к местным жителям с пустыми руками. Президент планирует представить им план развития.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как украинские шахтеры требовали от Яценюка спуститься под землю

Сегодня в Киеве происходят массовые демонстрации шахтеров. Сотни работников "черных" подземелий собрались у здания правительства, где они выражают недовольство действующим режимом власти и требуют выплаты зарплат.

Несчастные работники уже полгода не видели зарплаты. Они скандируют и держат плакаты с надписями: "Яценюка в шахту" и "Прекратите коррупцию".

Организаторы демонстрации настоятельно заявляют, что не уйдут, пока не проведут переговоры с премьер-министром страны Арсением Яценюком. Тем временем, Дом правительства взят под усиленную охрану.

Рабочие требуют появления премьер-министра перед ними, однако тот пока игнорирует требования протестующих.

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