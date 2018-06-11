Новые антироссийские санкции от США

Фото: Fotodom.ru

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции в отношении трех россиян и трех российских компаний, что базируются заграницей. Представители министерства уточнили, что данные санкции решено было ввести на основании принятого год назад закона об усилении ограничений в отношении Российской Федерации.

Напомним, что закон, о котором идет речь, был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

В черный список попала компания Digital Security, занятая в сфере информационной безопасности. Компания также имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо Digital Security санкции затронули и ее дочерние компании — Embedi и Erpscan. Все эти компании находятся в составленном Министерством финансов США списке структур, подвергшихся подозрениям в кибератаке.

Под санкции также попало российское предприятие "Дайвтехносервис". Как заявляет американское правительство, представители компании тесно сотрудничают с ФСБ — именно поэтому "Дайвтехносервис" подвергли санкциям. По той же причине санкции введены и в отношении Научно-исследовательского института "Квант".

Что касается россиян, попавших в санкционные списки, стоит отметить, что все они — работники "Дайвтехносервис".

Недавние заявления Дональда Трампа о том, что диалог с Россией необходимо налаживать, по-видимому, оказались очередным "пшиком". Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки заявил недавно, что присутствие РФ в G8 как крупной сверхдержавы с весомым авторитетом в мире необходимо и пойдет на пользу всем странам. Как налаживание отношений с Россией связано с расширением санкций против нее, неизвестно.

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