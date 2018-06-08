Британия создает спецназ против "кровавой руки Путина"

Представители Великобритании намерены предложить партнерам по G7 создать отряды специальных "сил быстрого реагирования" на кибератаки и "убийства" со стороны России.

Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон. По его словам, на открывающемся в пятницу саммите "большой семерки" премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выступить с такой инициативой.

"Она изложит британский план, предусматривающий мировую поддержку формирования структуры быстрого реагирования для выявления преступных действий России..., будь то война в киберпространстве или убийства", - цитирует высказывание министра BuzzFeed.

Такой посыл содержится в аудиозаписи частной беседы Джонсона с членами британской Консервативной партии.

Глава МИД отметил: "Проблема в том, что Россия слишком хороша в распространении насилия, они просто замечательны. Мы должны определять и устранять это".

Со своей стороны, Россия неоднократно подчеркивала, что не имеет к предъявляемым ей преступлениям, будь то отравление Скрипалей в Солсбери, хакерские атаки, вмешательство в выборы, катастрофа Боинга под Донецком, никакого отношения. Более того, ни по одному из этих эпизодов у Запада нет веских доказательств. Но накала обвинений со стороны Великрбритании это не снижает.

Всем участникам демарша России, согласно обещанию, предстоит дать адекватный ответ. Какой - пока непонятно.

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