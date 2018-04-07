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Источник Правда.Ру

Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне

Мир

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в его стране война закончится победой Киева. Если украинский лидер не придумал ничего нового, то речь, скорее всего, идет о конфликте на востоке Украины.

Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне. Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Фото: http://www.president.gov.ua

"Война закончится нашей победой. У меня нет никаких сомнений по этому поводу", — написал Порошенко в своем "твиттере". По словам Порошенко, победить удастся, в том числе, благодаря "лучшим вооружённым силам" и тому, что правда — на стороне Киева.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что странные заявления не в первый раз делает украинский президент, у которого чуть ли не главным пунктом предвыборной кампании был лозунг об окончании боевых действий на Донбассе.

В интервью, которое Порошенко дал 30 апреля 2015 года украинскому телеканалу СТБ, он заявил следующее: "Война закончится тогда, когда Украина вернет себе Донбасс и Крым". Отвечая же на вопрос, сколько времени могут продлиться боевые действия, Порошенко сказал: "Столько, сколько нужно".

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