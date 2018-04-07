Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в его стране война закончится победой Киева. Если украинский лидер не придумал ничего нового, то речь, скорее всего, идет о конфликте на востоке Украины.

Фото: http://www.president.gov.ua

"Война закончится нашей победой. У меня нет никаких сомнений по этому поводу", — написал Порошенко в своем "твиттере". По словам Порошенко, победить удастся, в том числе, благодаря "лучшим вооружённым силам" и тому, что правда — на стороне Киева.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что странные заявления не в первый раз делает украинский президент, у которого чуть ли не главным пунктом предвыборной кампании был лозунг об окончании боевых действий на Донбассе.

В интервью, которое Порошенко дал 30 апреля 2015 года украинскому телеканалу СТБ, он заявил следующее: "Война закончится тогда, когда Украина вернет себе Донбасс и Крым". Отвечая же на вопрос, сколько времени могут продлиться боевые действия, Порошенко сказал: "Столько, сколько нужно".

Читайте также:

Зачем Порошенко поздравил расстрелянный им Донбасс

Война все спишет: о чем торгуется Порошенко

Порошенко признался, что ведет в Донбассе "настоящую войну"