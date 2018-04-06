National Interest: Война США и России будет короткой и страшной

В российском минобороны считают, что война с США любого уровня быстро перерастет в неуправляемый ядерный конфликт.

Как заявил The National Interest генерал-лейтенант Евгений Бужинский, любое военное противостояние ядерных держав закончится неконтролируемым применением ядерного оружия.

Бужинский также подчеркнул, что экономический разрыв между воюющими странами не имеет значения. По его словам, "пять процентов, два процента, три процента - все это не имеет значения. Потому что, если все закончится войной, она будет очень короткой войной".

Он также назвал потенциально опасные очаги вооруженного противостояния между Россией и Западом (во главе с США). По мнению военного, один из них расположен в Сирии, а второй - находится на Украине.

Politonline.ru ранее сообщал, что агрессию США и их союзников против России исключать нельзя. В настоящее время США обязаны любой ценой остановить Россию, которая своими действиями в Сирии, в Крыму и на Украине меняет американоцентричное статус-кво.

Как пишет румынский аналитик Валентин Василеску , "США не планируют высадку на русском Дальнем Востоке, вместо этого, как Наполеон и Гитлер, США будут стремиться оккупировать стратегически важную столицу страны - Москву".

Он считает, что Евромайдан изначально затевался для создания удобного плацдарма для агрессии против России. Однако план американской агрессии был превентивно сорван после воссоединения России с Крымом и создания народных республик на Востоке Украины.

Именно после этого актуальным стало балтийское направление. Василеску заявил, что главная задача НАТО - нанести России быстрое поражение, которое заставит сколлапсировать политическую систему страны.

При этом у США есть шансы на успех только в том случае, если они вторгнутся до 2018 года. После 2018-го шансы на успех существенно снизятся, так как после завершения перевооружения российской армии, Пентагон потеряет технологическое преимущество в обычных вооружениях. И для того чтобы выиграть войну, придется прибегнуть к ядерному оружию - а это шаг к взаимному ядерному уничтожению.

Стоит добавить, что Россия в последние годы проводили комплексное перевооружение армии, которое завершится к 2018 году и полностью ликвидирует технологическое преимущество Запада в военной сфере.