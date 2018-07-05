Порошенко специально унизил православную церковь

Российская церковь вторична по отношению к украинской. Этой мыслью незадолго до 1030-летия принятия страной православия поделился с сербским каналом РТС украинский лидер Петр Порошенко.
Он подчеркнул, что мать-церковь для Киева — Константинополь, далее это место заняла Украина для РПЦ. Также он подчеркнул, что РФ лишает украинцев законного права на независимую церковь. Продолжая логику повествования Порошенко заявил, что РПЦ — церковь государства-агрессора.
Стоит отметить, что разговоры президента о том, что стране нужна своя церковь начались еще в апреле. Тогда он призвал депутатов присоединиться к обращению к Вселенскому патриарху Варфоломею. Причем Порошенко не скрывает, что речь идет не сколько о вере, сколько о геополитике. Тогда президента поддержали более 260 членов парламента.
Российская сторона в лице пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова предупредила о последствиях этой инициативе — расколе. Также спикер заметил, что Москва никогда не поддерживает деструктивных идей.
Поясним, на Украине есть церковь Киевского патриархата, а есть Московского, являющаяся частью РПЦ. Кроме того, в стране существует и Украинская автокефальная православная церковь.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что по мнению киевской стороны, РФ украла у них историю и название. Эта идея прозвучала от депутата Верховной рады Андрея Ильенко. Он обратился к петровским временам, когда РФ перестала называться Московией и получила название Российская империя. Ильенко сетует, что до этого момента именно у Киева было права называться Русью.
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