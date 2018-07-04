Депутат украинской Рады Никита Потураев выступил с очередным "гениальным предложением": переименовать Россию в "Московию".
Парламентарий не был в этом ни одинок, ни оригинален — политики и общественные деятели Незалежной регулярно хайпуют, выступая с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. К примеру, экс-глава МИД Павел Климкин уверен в "украинском происхождении" России и Белоруссии. А экс-президент Петр Порошенко считает основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".
В России политикам подобные "озарения" соседей, похоже, поднадоели:
"К этому заявлению можно относиться исключительно как к заявлению малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека. Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны. Наше государство к ним никакого отношения не имеет. Лучше бы в школе учился", — сказал вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев в эфире НСН.
Думается, что "малограмотный" с точки зрения российского политика депутат Рады просто услышал где-то давнее обвинение одного из своих коллег в адрес России и решил напомнить его остальным.
Москва украла у Киева название и историю. Таково мнение депутата Верховной рады Андрея Ильенко, и он озвучил его в эфире "112 Украина".
Он подкрепил его так: Петра Великого страна именовалась Московией, а Украина — Русью. Именно при императоре "произошло" воровство. Киева лишили названия и истории, так как "появилась Российская империя".
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна призвал залить Москву спиртом и водкой, продавать ей все подряд, исключая то, что она может использовать против Киева.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.