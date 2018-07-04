Депутат Рады предложил переименовать Россию

Депутат украинской Рады Никита Потураев выступил с очередным "гениальным предложением": переименовать Россию в "Московию".

Парламентарий не был в этом ни одинок, ни оригинален — политики и общественные деятели Незалежной регулярно хайпуют, выступая с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. К примеру, экс-глава МИД Павел Климкин уверен в "украинском происхождении" России и Белоруссии. А экс-президент Петр Порошенко считает основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".

В России политикам подобные "озарения" соседей, похоже, поднадоели:

"К этому заявлению можно относиться исключительно как к заявлению малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека. Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны. Наше государство к ним никакого отношения не имеет. Лучше бы в школе учился", — сказал вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев в эфире НСН.

Думается, что "малограмотный" с точки зрения российского политика депутат Рады просто услышал где-то давнее обвинение одного из своих коллег в адрес России и решил напомнить его остальным.

Вот что об этом ранее писала "Правда.Ру"

Украина обвинила Россию в краже названия своей страны

Москва украла у Киева название и историю. Таково мнение депутата Верховной рады Андрея Ильенко, и он озвучил его в эфире "112 Украина".

Он подкрепил его так: Петра Великого страна именовалась Московией, а Украина — Русью. Именно при императоре "произошло" воровство. Киева лишили названия и истории, так как "появилась Российская империя".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна призвал залить Москву спиртом и водкой, продавать ей все подряд, исключая то, что она может использовать против Киева.