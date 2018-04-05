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Источник Правда.Ру

National Interest назвал способ предотвратить войну США с Россией

Мир

Международная обстановка далека от идеальной, но США и России не ведут "холодную войну", пишет The National Interest.

National Interest назвал способ предотвратить войну США с Россией. 385451.jpeg
Фото: flickr.com/U.S. Army Europe

Как отмечает автора  материала Дуг Бэндоу, в ближайшее время не будет и горячей войны, если только Вашингтон не продолжит проводить агрессивную внешнюю политику в тех областях, которые Россия считает жизненно важными для себя. 

Он подчеркнул, что Россия - это слишком важная страна, чтобы относиться к ней как к врагу, и от нового конфликта не выиграет никто. На сегодняшний день между странами отсутствует самый важный составной элемент холодной войны: идеологическое соперничество. 

В материале говорится, что в настоящее время Америка продолжает вести агрессивно на международной арене, стремясь переделать мир по своему образу и подобию. Российский президент Владимир Путин намерен сохранить контроль, обеспечить соблюдение российских интересов и безопасность государственных границ.

Что характерно, при этом внешняя политика России по сути своей консервативная и сдержанная, хотя и не пацифистская, тогда как внешняя политика США, напротив, отличается несдержанностью и откровенным милитаризмом. 

Бэндоу подчеркнул, что американские политики рассматривают приближение НАТО к российским границам естественной эволюцией мирового американского господства, в то время как Москва видит в этом угрозу.

"Вашингтон думал бы точно так же, если бы Мексика решила вступить в Варшавский договор. По мнению американцев, Москва сильно преувеличивает эту опасность - ведь идея о нападении европейцев на Россию похожа на сценарий из фильма в жанре фэнтези. Но США не подвергались многочисленным нападениям со стороны европейских соседей, в отличие от России", - пояснил эксперт. 

Фактически, мир при этом давно уже не является биполярным. Европейцы заняли сторону Америки, в то время как Китай поддерживает Россию. Тем не менее, некоторые европейские государства выступают против антироссийских санкций, а  дружба КНР и России тоже лежит в плоскости необходимости  периодически давать отпор Вашингтону. 

"Нет никакой "империи зла", как президент Рональд Рейган когда-то называл Советский Союз и его сателлитов", - делает вывод The National Interest. 

По мнению автора, Россия и США по большому счету не заинтересованы в нападении друг на друга. Конфликт существует благодаря стремлению американских политиков навязывать свою волю всем в мире, в том числе в тех вопросах, которые издавна представляют интерес для России.  

Чтобы восстановить отношения, США необходимо  прекратить вмешательства с целью содействия своим зарубежным друзьям и расширение НАТО. Со своей стороны, Россия должна будет отказаться от поддержки Донбасса. Крым Россия не вернет, поэтому США и Европа должны это признать и отменить санкции, если Москва уступит восток Украины, подытоживается в статье.

Темы холодная война
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