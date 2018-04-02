Россия заставит ОЗХО ООН ответить за "дело Скрипаля"

Россия направила в ОЗХО запрос, связанный с "делом Скрипаля" и его расследованием Великобританией.

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Как говорится на сайте ведомства, Москва интересуется, какие сведения Лондон передает техническому секретариату организации, и намерен ли техсекретариат поделиться с исполкомом организации, в который входит и Россия, информацией, которую получил от британской стороны.

В письме ОЗХО российские специалисты задали вопрос, какие эксперты выезжали на место инцидента, в каких лабораториях будет проходить анализ проб и соответствовала ли процедура сбора доказательств основополагающим принципам организации.

4 апреля на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, которое инициировала Москва, российская сторона представит "ясное предложение", которое будет содействовать расследованию инциденту в Солсбери.

Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, подчеркнувший, что "мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины".

Дипломат также отметил, что мандат ОЗХО по расследованию "дела Скрипаля" не предполагает установление ответственных за случившееся.

Напомним, 4 марта в Великобритании были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Тереза Мэй сразу же заявила, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Буквально через пару недель ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие начали высылку российских дипломатов, что привело к зеркальным ответам со стороны России.

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