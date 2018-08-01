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Источник Правда.Ру

Во Франции объяснили причину военных успехов России

Мир

Россия меньше, чем за 20 лет, обогнала западные страны в разработке новых типов вооружений, пишет французское издание AgoraVox.

Во Франции объяснили причину военных успехов России. 390326.jpeg
Фото: mil.ru

США и Россия выделяют на оборону порядка 4 - 5% ВВП. В пересчете на доллары военный бюджет России в 10 раз меньше, чем у США. Но это некорректное сравнение, так как российский ВПК практически не зависит от импорта, и изменения обменного курса не влияют на него.

Россия экономно подходит к расходованию оборонного бюджета. Так, если США тратят деньги на развертывание сил по всему миру, Россия ориентируется на ближнее зарубежье. У США есть 11 авианосцев, а у России - всего один такой корабль, и он редко покидает базу.

В ответ на запуск США чрезвычайно дорогих военных программ, вроде противоракетных комплексов THAAD, Россия стала выпускать недорогие ракеты и торпеды нового типа, которые могут обойти защиту.

Издание отмечает, что в России много специалистов для разработки оружия, так как наука всегда была сильной стороной страны еще с советских времен. А в США выпускники идут, в основном, на престижные факультеты права и медицины.

Французские журналисты считают, что западные антироссийские санкции позволили снизить зависимость экономики России от западного неолиберального капитализма, а «ее армия стала опасной силой, которая только упрочится в ближайшие годы».

Издание говорит о прорыве России в сверхзвуковом оружии, электронной войне, полуорбитальном ядерном оружии (ракеты «Сармат»), наземных, воздушных и подводных управляемых аппаратах, средствах ПВО и ПРО, скрытных подлодках последнего поколения, лазерах и в прочих областях классического и ядерного вооружения.

По мнению журналистов, в ближайшие десять произойдут перемены миропорядка, в котором ЕС будет сложно найти место из-за военной слабости и зависимости от НАТО, тогда как Россия взяла правильный курс и вошла в число великих мировых держав.

 

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