В Голландии хотят привлечь Украину к делу о крушении MH17

Проверить причастность Украины к авиакатастрофе MH17. С таким призывом обратился рад партий Голландии к своему правительству, сообщает Trouw.

Фото: flickr.com

Одна из причин, по мнению депутата Партии свободы Раймонда де Рон, заключается в том, что Киев оставил воздушное пространство открытым. Он отметил, что голландская сторона владеет записью, сделанной накануне крушения, из которой очевидно намерение Москвы перевести ЗРК на территорию Украины. А значит, Украина должна была проявить осмотрительность и закрыть пространство для гражданской авиации.

Разделяет мнение коллеги и руководитель "Форума за демократию" Тьерри Боде, и член

Социалистической Садет Карабулут.

В то же время возглавляющий Министерство иностранных дел Стеф Блок непрозрачно намекнул, что такой поворот в расследовании даже не будет вынесен на обсуждение. Представитель Партии свободы убежден, что в такой ситуации сторона должна сама охарактеризовать свои действия, так как Киев состоит в Совместной следственной группе, что расследует катастрофу.

Напомним, авария произошла 17 июля 2014 года. "Боинг-777" вылетел из аэропорта Амстердама и должен был приземлиться в Куала-Лумпуре. Однако Boeing-777 сбили в небе над Донецкой областью Украины. Эта трагедия унесла жизни 298 человек, включая экипаж.

"Правда.Ру" писала, 24 мая представитель группы, проводящей следствие, сделал заявление, что ЗРК "Бук", что сбил "Боинг" принадлежал российским военным. Москва опровергла это утверждение, это не помешало правительствам Австралии и Нидерландов обвинить РФ в крушении и предложить ей переговоры, параллельно намекнув, что иначе дело может оказаться в международном суде.

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