Швеция ввела авианалог за любой перелет

Швеция ввела климатический авианалог за перелеты. Он коснется только компаний-перевозчиков, пишут местные СМИ.
При перелете внутри Швеции или ЕС сумма налога составит 60 крон (€5) за каждый вылет, на все остальные рейсы — в зависимости от расстояния. Самый дорогой полет обойдется в 400 крон (€36)
Как заявили шведские эксперты, это не имеет прямого влияния на выбросы, но не это важно, "просто следует начать где-то для того, чтобы платить за влияние на климат в связи с полетами".
В стране новый налог восприняли неоднозначно.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в мире, наверное, нет страны, которая не отметилась бы подобным законотворчеством. Понятно, что современники-налогоплательщики, которым приходилось выкладывать энные суммы, иногда немаленькие, в отместку давали этим государственным инициативам хлесткие и остроумные названия. А уж потомки, родившиеся, когда тот или иной экзотический налог давно отошел в историю (или, как это чаще бывало, трансформировался в более для нас понятный), просто вертели пальцем у виска: надо же было такое придумать!
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