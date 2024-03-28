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Юрий Юденков: "Любая растущая экономика сопровождается повышенной инфляцией"

0:38
Правда ТВ

Кандидат экономических наук, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что Центробанк РФ ошибается в своей политике по отношению к малому и среднему бизнесу.

"Зажимая объём денежной массы, мы сжимаем количество денег, которые нужны экономике. Если мы хотим, чтобы наша экономика росла, мы должны допустить и высокую инфляцию, и то, что нам нужно много денег", — говорит эксперт.

Читайте печатную версию интервью: Экономист Юденков: "Ключевая ставка 16% — это серая зона для малого и среднего бизнеса"

Почему ключевая ставка на уровне 16% вредит российской экономике? Ответ на этот вопрос Юрий Юденков дал в видеоэфире Pravda.Ru.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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