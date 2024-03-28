Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бекетов
Экономист Юденков: как Центробанк, устанавливая ключевую ставку, мешает развитию малого и среднего бизнеса

Экономист Юденков: "Ключевая ставка 16% — это серая зона для малого и среднего бизнеса"

3:17
Экономика » Правила игры » Регуляторы

Центробанк РФ продолжает удерживать ключевую ставку на уровне 16%. Чем это плохо для российской экономики, нужна ли нашей стране высокая инфляция, а также при какой ставке рефинансирования малому и среднему бизнесу невыгодно брать кредит, Pravda.Ru рассказал кандидат экономических наук, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Экономист Юденков: "Ключевая ставка 16% — это серая зона для малого и среднего бизнеса"
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

— Юрий Николаевич, малый и средний бизнес часто очень зависит от кредита. Вы как экономист хотели бы видеть повышение или понижение ключевой ставки Центральным банком России?

— На сегодня Центробанк решил пока оставить ставку 16%. Я, честно говоря, в глубине души надеялся, что в марте её начнут снижать хотя бы по 0,5% в неделю.

В условиях, когда нам необходимо перестраивать индустриальную экономику, строить суперновые предприятия, нам очень нужны денежные ресурсы. Поскольку мы под санкциями, ни одна страна нас не кредитует. Мы можем подняться только за счёт собственных средств. Поэтому кредиты должны быть дешёвые.

Что касается малого и среднего бизнеса, то при кредитовании стартапов, любых начинающих предприятий банки вынуждены формировать так называемые резервы на потери по ссудам. Для малого и среднего бизнесов, у которых нет кредитной истории, приходится формировать дополнительные резервы. Банк формирует их из прибыли. Значит, если вам нужен кредит на 10 млн рублей, то банк должен ещё 10 млн из прибыли вынуть и положить в резерв под вас. То есть он изымает из оборота не 10, а 20 млн рублей. В этом главное препятствие, почему наши банки так неохотно кредитуют малый и средний бизнес.

  1. Во-первых, для банка это тяжело финансово.
  2. Во-вторых, это рискованно, вы можете и не вернуть деньги, вы же начинающий предприниматель.
  3. В-третьих, мы со студентами посчитали: если вам выдаётся кредит со ставкой рефинансирования 16%, значит, ваш проект должен иметь рентабельность 25% годовых.

Если рентабельность ниже 25%, тогда вы уходите в ноль, а это очень рискованно. И тогда зачем всё затевать? А рентабельность 25% бывает очень редко, это должны быть:

  • нефть,
  • газ,
  • суперновые технологии,
  • супервостребованный продукт.

Поэтому ключевая ставка 16% — это серая зона для малого и среднего бизнеса в плане кредитования.

— Вы выступаете за снижение ставки рефинансирования. Но ведь многие говорят, что это разгонит инфляцию. Как вы считаете, инфляция для России — это полезный инструмент для оздоровления экономики, повышения покупательского спроса или нам всё-таки надо сохранять крепкий рубль?

— Я скажу непопулярную для Центрального банка вещь. Любая растущая экономика сопровождается повышенной инфляцией. Это экономический закон. Зажимая инфляцию, мы зажимаем наш рост.

Зажимая объём денежной массы, мы сжимаем количество денег, которые нужны экономике. Если мы хотим, чтобы наша экономика росла, мы должны допустить и высокую инфляцию, и то, что нам нужно много денег.

Смотрите полную видеоверсию интервью

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Новости Все >
Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Эксперт Каменев: средняя арендная ставка квартиры в России увеличилась на 16%
Актриса Надежда Борисова отговаривает супруга Алексея Кравченко от дорогостоящих подарков
В Боснии и Герцеговине назревает гражданская война
Юрист Московского союза садоводов рассказывает об особенностях Устава СНТ
Каждый девятый ижевчанин лишился денег или имущества из-за телефонных аферистов
Ржаной хлеб с аппетитной намазкой из авокадо и красной рыбы
Нижегородские химики синтезировали безопасный пигмент для татуировок
Автоэксперт Похмелкин: носить с собой СНИЛС из-за новых правил получения водительских прав не нужно
Следком опубликовал видео с места расстрела семьи с двумя детьми в Ставрополе
Популярное
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря

Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".

Полынь может быть очень полезна в саду
Музыкальный критик Соседов считает возможным попадание Пугачёвой в реестр иноагентов
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Названы регионы, которые больше всего пострадают от аномальной жары в 2024 году
Путин предупредил Румынию и Польшу, которые приютят на своих аэродромах украинские F-16 Любовь Степушова До Харькова долетели первые управляемые бомбы, в Бердычах уничтожен ещё один "Абрамс" Дмитрий Плотников Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Фанатка "Пикника" рассказала о своих опасениях по поводу посещения концерта группы в Петербурге 27 марта
Почему каждый водитель должен знать о ручном режиме в автомате: жизненно важная информация
Почему каждый водитель должен знать о ручном режиме в автомате: жизненно важная информация
Последние материалы
Каждый девятый ижевчанин лишился денег или имущества из-за телефонных аферистов
Ржаной хлеб с аппетитной намазкой из авокадо и красной рыбы
Нижегородские химики синтезировали безопасный пигмент для татуировок
Автоэксперт Похмелкин: носить с собой СНИЛС из-за новых правил получения водительских прав не нужно
Следком опубликовал видео с места расстрела семьи с двумя детьми в Ставрополе
Какие растения будут безопасны для животных?
Ветеринары назвали безопасные замены лотку
Сергей Светлаков считает Ивана Урганта близким другом, изменившим его жизнь
Экс-директор центра занятости в Ростовской области отбирала премии у подчиненных
Российские суды начали удовлетворять иски граждан к анонимным Telegram-каналам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников