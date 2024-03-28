Экономист Юденков: как Центробанк, устанавливая ключевую ставку, мешает развитию малого и среднего бизнеса

Экономист Юденков: "Ключевая ставка 16% — это серая зона для малого и среднего бизнеса"

3:17 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Регуляторы

Центробанк РФ продолжает удерживать ключевую ставку на уровне 16%. Чем это плохо для российской экономики, нужна ли нашей стране высокая инфляция, а также при какой ставке рефинансирования малому и среднему бизнесу невыгодно брать кредит, Pravda.Ru рассказал кандидат экономических наук, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

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— Юрий Николаевич, малый и средний бизнес часто очень зависит от кредита. Вы как экономист хотели бы видеть повышение или понижение ключевой ставки Центральным банком России?

— На сегодня Центробанк решил пока оставить ставку 16%. Я, честно говоря, в глубине души надеялся, что в марте её начнут снижать хотя бы по 0,5% в неделю.

В условиях, когда нам необходимо перестраивать индустриальную экономику, строить суперновые предприятия, нам очень нужны денежные ресурсы. Поскольку мы под санкциями, ни одна страна нас не кредитует. Мы можем подняться только за счёт собственных средств. Поэтому кредиты должны быть дешёвые.

Что касается малого и среднего бизнеса, то при кредитовании стартапов, любых начинающих предприятий банки вынуждены формировать так называемые резервы на потери по ссудам. Для малого и среднего бизнесов, у которых нет кредитной истории, приходится формировать дополнительные резервы. Банк формирует их из прибыли. Значит, если вам нужен кредит на 10 млн рублей, то банк должен ещё 10 млн из прибыли вынуть и положить в резерв под вас. То есть он изымает из оборота не 10, а 20 млн рублей. В этом главное препятствие, почему наши банки так неохотно кредитуют малый и средний бизнес.

Во-первых, для банка это тяжело финансово. Во-вторых, это рискованно, вы можете и не вернуть деньги, вы же начинающий предприниматель. В-третьих, мы со студентами посчитали: если вам выдаётся кредит со ставкой рефинансирования 16%, значит, ваш проект должен иметь рентабельность 25% годовых.

Если рентабельность ниже 25%, тогда вы уходите в ноль, а это очень рискованно. И тогда зачем всё затевать? А рентабельность 25% бывает очень редко, это должны быть:

нефть,

газ,

суперновые технологии,

супервостребованный продукт.

Поэтому ключевая ставка 16% — это серая зона для малого и среднего бизнеса в плане кредитования.

— Вы выступаете за снижение ставки рефинансирования. Но ведь многие говорят, что это разгонит инфляцию. Как вы считаете, инфляция для России — это полезный инструмент для оздоровления экономики, повышения покупательского спроса или нам всё-таки надо сохранять крепкий рубль?

— Я скажу непопулярную для Центрального банка вещь. Любая растущая экономика сопровождается повышенной инфляцией. Это экономический закон. Зажимая инфляцию, мы зажимаем наш рост.

Зажимая объём денежной массы, мы сжимаем количество денег, которые нужны экономике. Если мы хотим, чтобы наша экономика росла, мы должны допустить и высокую инфляцию, и то, что нам нужно много денег.

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