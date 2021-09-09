Эксперт объяснил, почему закрываются офисы финансовых услуг

Бывший председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике, экономист Игорь Лавровский объяснил, почему по всей стране идёт нарастающая волна закрытия офисов кредитных организаций.

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Давно назревавшая цифровизация финансовых услуг получила импульс из-за пандемии, поскольку люди не хотят подвергать себя опасности, посещая офисы.

"Когда будущее наступает, люди почему-то воспринимают это с удивлением, — подчеркнул экономист. — Есть такая тема — особенно в жёлтой прессе — надо напугать грядущим.

В результате эволюции многие профессиональные функции начинают отмирать. Особенно это заметно для потребителя в такой сфере, как розничный сектор. Это может нравиться или нет, но это реальность. Эти функции отмирают, потому что больше уже не нужны.

Исчезли ещё недавно такие распространённые профессии, как машинистки машинописного бюро, телефонистки, ещё раньше существовали кучера. Сейчас трудно вспомнить, кто такой "бомбила", настолько изменился сервис такси".

Собеседник Pravda.Ru объяснил также, почему он не доверяет информации Росстата и насколько прозрачнее стали наши финансовые потоки.

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