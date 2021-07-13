Леонид Крутаков: Убийство президента Гаити, рост цен в России и другое

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" — Леонид Крутаков, политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Эти и другие темы затронули собеседники.
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Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.