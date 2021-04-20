Статистика не замечает экономический кризис и падения доходов

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг скоро в видеоэфире "Правды.Ру" поделится своим мнением о состоянии экономики России после затяжного кризиса и пандемии, а также вероятных способах выхода на более существенный уровень.
Население страны беднеет седьмой год подряд, реальные доходы "просели" до уровней 2010 года.
Данные Росстата касательно уровня бедности в России по итогам 2020 года оказались наименьшими за предыдущие пять лет, что не соответствуют действительности и объясняется "манипуляциями статистикой", считает миллиардер Олег Дерипаска.
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