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Автор Антон Куликов

Туда и обратно: как Дерипаска раскритиковал Росстат, а потом передумал

Политика

Предприниматель Олег Дерипаска резко раскритиковал данные Росстата о числе жителей России, доходы которых находятся ниже уровня прожиточного минимума. Это, на данный момент, единственный из крупных бизнесменов, кто столь жестко отзывается о деятельности российских ведомств.

Туда и обратно: как Дерипаска раскритиковал Росстат, а потом передумал

Данные Росстата и критика Дерипаски

По данным Росстата, в 2020 году число россиян, доходы которых были ниже прожиточного минимума, составило 17,8 миллиона человек. В 2019 году таких людей было было - 18,1 миллиона человек. То есть за год число бедных сократилось с 12,3 процентов до 12,1 процента. И это несмотря на то, что прошлый год был весьма сложным из-за пандемии коронавируса, которая добавила проблем экономике. 

В Росстате подчеркивают, что показатели бедности постепенно снижаются с 2015 года. Одним из важных факторов этого названы социальные программы правительства по поддержке малоимущих слоев населения.

Олег Дерипаска обвинил статистическое ведомство в "жонглировании цифрами".

"На днях Росстат опубликовал достаточно печальную интерпретацию своей статистики: ведомство утверждает, что бедность в России в прошлом году упала до минимума с 2014-го. Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью", - написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

Мнение Кремля и мнение предпринимателя

Мнение предпринимателя прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "борьба с бедностью - это один из главных приоритетов правительства и руководства страны". 

"Что касается разных оценок, то вы знаете, что Дерипаска - все-таки достаточно опытный предприниматель и обладает большим объемом знаний, и в области экономики он является достаточно крупным работодателем, но здесь нужно учитывать, что Росстат все-таки оперирует большим выверенным массивом, и правительство, конечно, ориентируется на те данные, которые выдает Росстат", - сказал Песков.

При этом, по его словам, пандемия, мировой экономический кризис сказались и на России, где количество бедных действительно увеличилось. Вместе с тем "увеличилось не так серьезно, как могло бы быть, сработали выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время", подчеркнул Песков.

Олег Дерипаска в последнее время известен как критик политики экономического блока правительства. Но более всего от предпринимателя достается Центробанку. 

Например, в августе прошлого года он обвинил ЦБ в том, что тот контролирует соблюдение российскими предприятиями и организациями санкций, наложенных США. "ЦБ РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали! Якобы в целях избежания вторичных санкций", — написал он тогда.

Есть предположения, что предприниматель таким образом якобы готовит почву для политической карьеры. В частности, участия в выборах в Госдуму. Сам Олег Дерипаска, впрочем, своими планами на этот счет не делится. Пока, во всяком случае.

Впрочем, нынешняя история с критикой Росстата получила продолжение. Первый пост после комментария Дмитрия Пескова был удален, а вместо него опубликован новый, в котором пропали слова о "жонглировании цифрами".

Зато был добавлен абзац: "Надо признать, что по поручению президента правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения".

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Темы росстат олег дерипаска прожиточный минимум
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