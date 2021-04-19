Необычная неделя: Байден, война в Донбассе и постпандемия

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Правда ТВ » Необычная неделя

В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой — Станислав Бышок, исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO.

Байден сделал подарок Путину и готовность России к войне с США / Итоги недели
  • Что ждать дальше от Байдена?
  • Обострение в Донбассе — это план США или прихоть Зеленского?
  • "Российско-украинской войне никто в мире не удивится"
  • Готова ли принять Россия своих граждан из ДНР и ЛНР у себя на территории?
  • Пандемия заканчивается, а цунами из мигрантов начинается
  • Реально ли реанимировать авиационную отрасль в России?
  • Росстат: уровень бедности в РФ снизился. Это правда?

Эти темы обсудили собеседники в видеоэфире.

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Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
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