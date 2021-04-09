Сказки глазами психолога: Сказка о Мертвой царевне и семи богатырях

Знакомы ли вам возрастные кризисы, когда взрослеют дети? Когда дочь становится прекрасной, а вы, как кажется, уходите в жизни на задний план? Что вы чувствовали при этом — саморазрушение, гнев, нежелание смириться? Как справляться со своими чувствами и вывести себя на новый жизненный этап, расскажет психолог Светлана Шарко.

Сказка о Мертвой царевне и семи богатырях

Все эти вопросы психолог решает на примере "Сказки о Мертвой царевне и семи богатырях".

Как любящая мать превращается в мачеху-Царицу? Была ли она на самом деле любящей?

Какова задача матери подрастающей дочери?

Какие послания она должна давать в норме для неё?

Что такое зеркало в восприятии мачехи-Царицы?

Что означает яблоко в символике сказки?

Как действуют отравленные Царевны в жизни? Что означает их мертвый сон?

Как снять проклятье нежизни?

Правильно ли искать спасения у реальных королевичей Елисеев и кто действительно может помочь?

Было ли такое проклятье у самой мачехи?

На эти вопросы ведущей программы "Известные сказки глазами психолога" Маргариты Кичеровой отвечает Светлана Шарко.

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