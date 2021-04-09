Сказки глазами психолога: Сказка о Мертвой царевне и семи богатырях

Знакомы ли вам возрастные кризисы, когда взрослеют дети? Когда дочь становится прекрасной, а вы, как кажется, уходите в жизни на задний план? Что вы чувствовали при этом — саморазрушение, гнев, нежелание смириться? Как справляться со своими чувствами и вывести себя на новый жизненный этап, расскажет психолог Светлана Шарко.
Все эти вопросы психолог решает на примере "Сказки о Мертвой царевне и семи богатырях".
На эти вопросы ведущей программы "Известные сказки глазами психолога" Маргариты Кичеровой отвечает Светлана Шарко.
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