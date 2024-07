Новый режим в Dead by Daylight: двойное безумие — два убийцы охотятся на восемь жертв

Behaviour Interactive анонсировала крупное обновление для своего популярного асимметричного хоррора Dead by Daylight. С 25 июля по 8 августа игроки смогут испытать новый режим "два против восьми", в котором за восьмёркой выживших будут охотиться сразу два убийцы. Это нововведение удваивает количество участников на локации и обещает значительно изменить динамику игрового процесса.

Фото: flickr.com by William Hook from Stafford, United Kingdom is licensed under Commons, the free media repository