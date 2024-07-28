Новый режим в Dead by Daylight: двойное безумие — два убийцы охотятся на восемь жертв

Dead by Daylight вводит новый режим: два убийцы против восьми выживших

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Behaviour Interactive анонсировала крупное обновление для своего популярного асимметричного хоррора Dead by Daylight. С 25 июля по 8 августа игроки смогут испытать новый режим "два против восьми", в котором за восьмёркой выживших будут охотиться сразу два убийцы. Это нововведение удваивает количество участников на локации и обещает значительно изменить динамику игрового процесса.

Фото: flickr.com by William Hook from Stafford, United Kingdom is licensed under Commons, the free media repository

Разработчики также планируют ввести уникальные способности для героев и обновить систему подвешивания на крюк, добавив новых стратегических элементов в игру. Подробнее о грядущих изменениях расскажут в ходе прямого эфира, который пройдет на Twitch и YouTube в 18:00 по московскому времени. Помимо нового режима, стрим осветит информацию о следующем томе, предстоящих коллекциях и включении Лары Крофт в игру. Легендарная расхитительница гробниц станет частью Dead by Daylight уже сегодня.