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Клон вместо прощания: как в Китае возвращают умерших питомцев

2:15
Зоосфера

В Китае растёт новый тренд среди владельцев домашних животных — клонирование умерших питомцев. Всё чаще жители Поднебесной готовы выложить десятки тысяч долларов, чтобы "вернуть" себе любимца. И хотя внешне клоны действительно похожи на оригинал, вопросов к этой услуге становится всё больше.

Собаки породы Золотистый ретривер
Фото: Designed be Freepik by wirestock is licensed under Public domian
Собаки породы Золотистый ретривер

Питомец навсегда

Коммерческое клонирование животных в Китае разрешено, и спрос на такую услугу растёт. Сегодня можно клонировать кошку или собаку за сумму от 21 до 52 тысяч долларов. Среди клиентов — в том числе дизайнер Лю Синь, которая воссоздала своего кота, прожившего с ней 15 лет.

Несколько попыток были неудачными, но в итоге Лю получила животное, почти идентичное по внешности — с тем же цветом шерсти, формой ушей и даже характерными пятнышками.

Этика или бизнес

Массовая популярность клонирования вызывает серьёзные споры. Эксперты предупреждают: вмешательство в генетическую природу может отразиться на здоровье клонированных животных. У них нередко возникают осложнения, патологии, снижение продолжительности жизни.

Кроме того, в Китае нет строгих законов, регулирующих эту сферу, а значит — не исключены злоупотребления. Компании, предлагающие услугу, действуют фактически без надзора, и никто не может гарантировать условия содержания животных и соблюдение стандартов.

Почему это стало возможным

Китай — один из крупнейших рынков домашних животных в мире. Сегодня в стране живёт 124 миллиона кошек и собак, а оборот отрасли превышает 41 миллиард долларов. На фоне стремительного роста привязанности к питомцам и популяризации персонализированного подхода, идея "вернуть" любимца в виде клона звучит всё менее фантастично.

Что в итоге

Клонирование животных в Китае — это не просто научный прорыв, а рынок с эмоциональным подтекстом. Но пока он развивается без правил, обществу предстоит ответить на важные вопросы: насколько этично "воскрешать" питомца? И где проходит граница между утешением и эксплуатацией?

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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