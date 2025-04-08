Оливковое масло натощак: модный тренд или реальная польза

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Редактор британского GLAMOUR Кэтрин Мальцан решила провести над собой модный эксперимент — начать каждый день с ложки оливкового масла. Результаты удивили даже её саму.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

После просмотра популярного фильма "Давайте проживем 100 лет" на Netflix, Кэтрин вдохновилась идеей долгожителей и решила перейти на полезные привычки. В центре её внимания оказалось оливковое масло первого отжима - богатый источник антиоксидантов и мононенасыщенных жиров, которые поддерживают здоровье сердца, улучшают пищеварение и уменьшают воспаления.

Скептически настроенная поначалу, она всё же начала утро с ложки масла, выбрав вариант с высоким содержанием полифенолов. И почти сразу заметила перемены: улучшилось пищеварение, пропала тяжесть в животе, а чувство сытости после еды длилось дольше обычного.

"Оливковое масло буквально наладило мою работу кишечника. Я чувствовала себя легче, бодрее и реже испытывала чувство голода", — признаётся Кэтрин.

Диетологи подтверждают: умеренное потребление оливкового масла может помочь при сухости кожи, воспалениях, проблемах с суставами и даже с лёгкими запорами. Но важно помнить — чрезмерное употребление, особенно натощак, может вызвать тошноту или дискомфорт, особенно у людей с заболеваниями желчного пузыря или ЖКТ.

Если вы хотите попробовать — начните с чайной ложки и наблюдайте за реакцией организма. А если не хочется пить его в чистом виде, просто добавьте в салаты, маринады или полейте овощи перед запеканием.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

