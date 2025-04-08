Похудение к лету без голодовки: простые секреты, которые работает для каждого

Для тех, кто хочет похудеть к лету, фитнес-тренер Ольга Дерендеева-Куртова рекомендует тренироваться 3-4 раза в неделю, сочетая кардио с силовыми упражнениями.

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Особое внимание стоит уделить упражнениям для крупных групп мышц — спины, ног и пресса, так как они эффективно сжигают калории и поддерживают тонус.

"Если вы хотите сбросить 4-6 кг к лету, оптимальный старт — в конце зимы или в начале весны. Организм успеет адаптироваться к изменениям", — сказала эксперт.

Также важно создать умеренный дефицит калорий, составляющий 200-500 калорий в день, что поможет безопасно сбросить лишний вес и достичь желаемого результата, пишут "Известия".

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

