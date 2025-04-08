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Это питание нравится баклажанам — плоды растут мясистыми и сладкими

1:45
Садоводство

Баклажаны — овощ капризный. Любят тепло, свет и вкусное питание. Но вовсе не обязательно бежать в магазин за дорогими удобрениями. Под рукой на кухне уже есть всё, чтобы обеспечить растениям сочные плоды и крепкое здоровье. Главное — знать, как и когда использовать народные подкормки.

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны

1. Дрожжи — мощный рывок роста

Эта подпитка действует, как энергетик. В 1 литре тёплой воды разведите пачку влажных дрожжей и 12 г сахара. Настаивайте 2-4 часа, затем разведите водой в пропорции 1:10.

Внимание: использовать дрожжевой раствор можно только один раз за сезон — иначе вместо плодов получите буйную ботву.

2. Зола — сила древесных остатков

Зола — это не просто пепел, а настоящая сокровищница микроэлементов. 300 г древесной золы залейте ведром воды и оставьте на сутки. После процеживания — полейте под корень. Такой настой защитит от болезней и укрепит иммунитет баклажанов.

3. Йод — мал, да удал

Элементарно, но работает. В 3 литрах воды разведите 1-2 капли йода. Полейте кустики под корень — это поможет предотвратить грибковые заболевания и простимулирует завязь.

4. Банановая кожура — калий в чистом виде

Не выбрасывайте шкурки! На 2-3 банановых кожуры возьмите 3 литра кипятка. Оставьте на несколько дней, процедите и полейте посадки. Это натуральный источник калия и фосфора, который улучшает вкус и структуру плодов.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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