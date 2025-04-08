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Мраморные яйца за 3 минуты: пасхальный лайфхак, который работает

1:13
Еда

Хочется удивить близких к Пасхе чем-то красивым, но без лишней возни? Тогда тебе точно пригодится способ создания мраморного узора на яйцах, который выглядит празднично и оригинально, а делается — буквально за считанные минуты.

Пасхальные яйца
Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пасхальные яйца

Сначала — основа

Сварите яйца вкрутую и окрасьте их в нежные пастельные оттенки. Забудьте про классический красный и ярко-синий — выберите салатовый, розовый, нежно-голубой. Это будет фон для будущего мрамора. Дайте яйцам полностью высохнуть.

Теперь — секрет мраморности

В отдельных ёмкостях разведите более тёмные красители: фиолетовый, тёмно-синий, коричневый — они создадут "прожилки". В каждую порцию краски добавьте чайную ложку растительного масла. Размешайте. На поверхности образуются масляные капли — именно они и сделают узор неповторимым.

Финальный штрих

Быстро окуните сухие яйца в "масляную" краску, выньте и оставьте высыхать. Всё! Яркий мраморный эффект готов. Никаких кисточек, крошек лука или сложных техник.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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