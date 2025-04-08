Мраморные яйца за 3 минуты: пасхальный лайфхак, который работает

Хочется удивить близких к Пасхе чем-то красивым, но без лишней возни? Тогда тебе точно пригодится способ создания мраморного узора на яйцах, который выглядит празднично и оригинально, а делается — буквально за считанные минуты.
Сварите яйца вкрутую и окрасьте их в нежные пастельные оттенки. Забудьте про классический красный и ярко-синий — выберите салатовый, розовый, нежно-голубой. Это будет фон для будущего мрамора. Дайте яйцам полностью высохнуть.
В отдельных ёмкостях разведите более тёмные красители: фиолетовый, тёмно-синий, коричневый — они создадут "прожилки". В каждую порцию краски добавьте чайную ложку растительного масла. Размешайте. На поверхности образуются масляные капли — именно они и сделают узор неповторимым.
Быстро окуните сухие яйца в "масляную" краску, выньте и оставьте высыхать. Всё! Яркий мраморный эффект готов. Никаких кисточек, крошек лука или сложных техник.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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