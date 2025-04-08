Потратить 20 тысяч и не пожалеть: как россияне выбирают летнюю резину

Вы бы купили покрышки, которые уже прошли пару тысяч километров? Почти половина автовладельцев в России — да! Эксперты "Авито" провели исследование и выяснили, как именно россияне относятся к подержанным шинам, где хранят резину и что делают с лишними колёсами.
48% автомобилистов признались, что хотя бы раз покупали шины с пробегом. Особенно часто это делают мужчины и молодёжь до 24 лет — среди них доля достигает 68%. Ещё 20% автовладельцев задумываются о такой покупке в будущем.
Большинство россиян стараются не выходить за пределы 20 тысяч рублей. В среднем, комплект летней резины обходится в 24 тысячи.
Вот как распределяются бюджеты:
53% укладываются в 20 000 рублей
30% готовы заплатить от 20 до 40 тысяч
10% — от 40 до 60
Лишь 4% потратят больше 60 тысяч
Оказалось, что две трети россиян сталкиваются с трудностями при замене шин. Главная из них — банально найти свободное время, чтобы доехать до сервиса.
Половина опрошенных оставляет шины в гараже до следующего сезона. Ещё 13% — на дачах, 7% — на балконах. Только 4% используют платные хранилища, и всего 2% — специальные помещения в жилых домах.
36% выставляют на продажу на сайтах объявлений (женщины активнее — 38%)
16% отдают даром
17% используют в хозяйстве
15% хранят "на всякий случай"
9% сдают в трейд-ин
9% утилизируют
8% просто не знают, что с ними делать
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.
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