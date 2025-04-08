Потратить 20 тысяч и не пожалеть: как россияне выбирают летнюю резину

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Вы бы купили покрышки, которые уже прошли пару тысяч километров? Почти половина автовладельцев в России — да! Эксперты "Авито" провели исследование и выяснили, как именно россияне относятся к подержанным шинам, где хранят резину и что делают с лишними колёсами.

Фото: Freepik by standret is licensed under Рublic domain резина

Подержанные покрышки — в моде

48% автомобилистов признались, что хотя бы раз покупали шины с пробегом. Особенно часто это делают мужчины и молодёжь до 24 лет — среди них доля достигает 68%. Ещё 20% автовладельцев задумываются о такой покупке в будущем.

Сколько готовы платить за комплект

Большинство россиян стараются не выходить за пределы 20 тысяч рублей. В среднем, комплект летней резины обходится в 24 тысячи.

Вот как распределяются бюджеты:

53% укладываются в 20 000 рублей

30% готовы заплатить от 20 до 40 тысяч

10% — от 40 до 60

Лишь 4% потратят больше 60 тысяч

Главная проблема — время

Оказалось, что две трети россиян сталкиваются с трудностями при замене шин. Главная из них — банально найти свободное время, чтобы доехать до сервиса.

Где хранят резину

Половина опрошенных оставляет шины в гараже до следующего сезона. Ещё 13% — на дачах, 7% — на балконах. Только 4% используют платные хранилища, и всего 2% — специальные помещения в жилых домах.

Что делают с ненужными шинами

36% выставляют на продажу на сайтах объявлений (женщины активнее — 38%)

16% отдают даром

17% используют в хозяйстве

15% хранят "на всякий случай"

9% сдают в трейд-ин

9% утилизируют

8% просто не знают, что с ними делать

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.

