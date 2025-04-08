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Невидимые враги в вашей постели: почему эксперты настаивают на частой смене постельного белья

2:09
Недвижимость

Регулярная смена постельного белья помогает поддерживать здоровье и хорошее самочувствие. Мария Золотарева, старший преподаватель РТУ МИРЭА, объясняет, что это предотвращает скопление бактерий, пылевых клещей и аллергенов. В результате кожа остается здоровой, а общее самочувствие улучшается.

Ночная потливость
Фото: Danielle Daly on IG by Danielle O'Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ночная потливость

Золотарева рекомендует менять постельное белье не реже одного раза в неделю. За это время на ткани накапливаются омертвевшие клетки кожи, пот, жир и пыль, создавая благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Людям, которые сильно потеют или живут в жарком климате, следует обновлять белье каждые три-пять дней.

При инфекционных заболеваниях или высокой температуре лучше менять постельное белье ежедневно, чтобы не допустить распространения инфекции. Для людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергии рекомендуется менять белье два-три раза в неделю.

Несвоевременная смена постельного белья может привести к проблемам со здоровьем.

"Скопившиеся микроорганизмы и грязь провоцируют зуд, воспалительные процессы и раздражение кожных покровов, что особенно дискомфортно для людей с чувствительной кожей или предрасположенностью к дерматологическим недугам", — рассказала Золотарева.

Пылевые клещи в несвежем белье могут спровоцировать аллергические реакции, такие как чихание, заложенность носа и слезотечение. Бактерии и вирусы на тканях могут передаваться членам семьи. Кроме того, несвежее постельное белье ухудшает качество сна, пишет Газета.Ru.

Срок службы постельного белья зависит от качества ткани и условий эксплуатации. Рекомендуется менять его каждые два-три года. Если белье износилось раньше времени и стало жестким, его следует заменить. Использование качественных материалов, таких как хлопок или лен, увеличивает срок службы белья и обеспечивает комфорт во время сна, добавила эксперт.

Уточнения

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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