Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картофельная запеканка с овощами и сыром: сытный ужин без мяса для всей семьи
Как правильно хранить семенной картофель?
Зоопсихолог Симохина рассказала, каких питомцев заводить, если мало свободного времени
Растяжка для средней ягодичной мышцы
Пять распространенных ошибок, которые портят волосы
Певица Нюша рассказала, как ловила своего возлюбленного на измене
Ученые нашли связь между пальмовым маслом и раковыми метастазами
Nature Neuroscience: алкоголь влияет на мозг человека на генетическом уровне
Звездный урок самолюбия: мудрость Люси Чеботиной о красоте и естественности
Destiny 2: выход крупного обновления под названием Into the Light запланирован на 9 апреля

Большое бесплатное обновление Destiny 2: Into the Light выйдет 9 апреля

1:02
Видеоигры

Bungie объявила о выходе крупного бесплатного обновления для Destiny 2 под названием "Into the Light", которое стартует 9 апреля. С этим обновлением в игре появится новый контент для всех игроков, который будет расширен до июньского запуска The Final Shape.

Большое бесплатное обновление Destiny 2: Into the Light выйдет 9 апреля
Фото: flickr.com by Stefans02 is licensed under CC BY 2.0

Подробнее о контенте Bungie расскажет на специальных стримах, запланированных на 19 марта, 26 марта и 2 апреля в 20:00 по московскому времени. Ранее было объявлено, что с появлением обновления Into the Light в Destiny 2 появятся, по меньшей мере, три новые PvP-карты.

Кроме того, Bungie обновила мобильное приложение Destiny 2 Companion App, добавив поддержку обновленного поиска группы для различных активностей, сделав его аналогичным тому, который доступен в самой игре.

Destiny 2 доступна на ПК и консолях обоих поколений. Релиз дополнения "Финальная Форма" запланирован на 4 июня.

Destiny 2: On The Into The Light Black Armory Rumor
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Чеснок портится на грядке: рассказываем, что делать
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Ещё Евгений Примаков объяснил, почему Россия не вернёт "румынское золото"
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Если вовремя этого не сделать, никаких огурцов не будет – одна ботва: рассказываем, как добиться шикарного урожая
Если вовремя этого не сделать, никаких огурцов не будет – одна ботва: рассказываем, как добиться шикарного урожая
Последние материалы
Пять распространенных ошибок, которые портят волосы
Певица Нюша рассказала, как ловила своего возлюбленного на измене
Ученые нашли связь между пальмовым маслом и раковыми метастазами
Nature Neuroscience: алкоголь влияет на мозг человека на генетическом уровне
Звездный урок самолюбия: мудрость Люси Чеботиной о красоте и естественности
Пять факторов, уменьшающих ресурс двигателя: что стоит знать при выборе автомобиля
Вышел новый трейлер Call of Duty: Warzone Mobile
Что нужно знать при путешествии в Узбекистан
Газания - идеальный выбор для оживления садовых ансамблей
Блины на пиве: благодаря этому ингредиенту блинчики получаются очень эластичными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников