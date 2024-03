Destiny 2: выход крупного обновления под названием Into the Light запланирован на 9 апреля

Большое бесплатное обновление Destiny 2: Into the Light выйдет 9 апреля

Bungie объявила о выходе крупного бесплатного обновления для Destiny 2 под названием "Into the Light", которое стартует 9 апреля. С этим обновлением в игре появится новый контент для всех игроков, который будет расширен до июньского запуска The Final Shape.

Фото: flickr.com by Stefans02 is licensed under CC BY 2.0

Подробнее о контенте Bungie расскажет на специальных стримах, запланированных на 19 марта, 26 марта и 2 апреля в 20:00 по московскому времени. Ранее было объявлено, что с появлением обновления Into the Light в Destiny 2 появятся, по меньшей мере, три новые PvP-карты.

Кроме того, Bungie обновила мобильное приложение Destiny 2 Companion App, добавив поддержку обновленного поиска группы для различных активностей, сделав его аналогичным тому, который доступен в самой игре.

Destiny 2 доступна на ПК и консолях обоих поколений. Релиз дополнения "Финальная Форма" запланирован на 4 июня.

