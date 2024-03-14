Провал пиратского экшена Skull & Bones оказался более заметным по сравнению с Suicide Squad: Kill the Justice League.

Провал Skull & Bones и Suicide Squad вызвали интерес у Forbes

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Новая игра от студии Ubisoft, пиратский экшен Skull & Bones, не смогла добиться успеха в продажах и уступила по результатам даже Suicide Squad: Kill the Justice League, сообщает Forbes.

Фото: flickr.com by 紅色死神 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По данным издания, Suicide Squad заняла вершину популярности на PlayStation в момент релиза, но затем постепенно ушла из фокуса. В то время как Skull & Bones едва попала в топ-10 и быстро исчезла из него. Кроме того, Suicide Squad установила новые рекорды продаж, в то время как пиратский экшен занял лишь восьмое место и был вытеснен с рынка. Данные о продажах на ПК пока не предоставлены.

Skull & Bones, выпущенная 16 февраля после шести лет разработки и многочисленных изменений, позиционировалась Ubisoft как игра AAAA-класса, что оправдывало высокую цену в $70 (6 408 руб.). Однако вскоре после выпуска игру начали продавать со значительными скидками.