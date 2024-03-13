Эксперт рассказал, как стать профессиональным киберспортсменом

Игра не для удовольствия: как простому геймеру выйти на профессиональный уровень

2:55 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Все чаще в мире стали дорого оценивать труд киберспортсменов. Проводятся чемпионаты с призовым фондом в сотни тысяч долларов, а победителями становятся обычные парни, чаще в возрасте до 30 лет. Например, с 31 марта по 15 апреля пройдет онлайн турнир Elite League. 24 команды поборются за призовой фонд $960 тысяч. Как же начать принимать участие в подобных турнирах или от уровня обычного геймера дойти до уровня профессионального киберспортсмена? Об этом в материале Pravda. ru.

Фото: pexels.com by JESHOOTS.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

21-летний Иван "Paranoia" Типухов - капитан состава Virtus. pro по League of Legends, считает, что разница между любителем и проф. игроком заключается в том, сколько времени они уделяют игре. Обычный геймер, по словам Ивана, проводит там от 4 до 7 часов в сутки, а профессиональный — от 10 до 16 часов. Также дело в подходе. Профессиональный игрок чаще тренируется и больше думает во время матча, а обычные геймеры просто получают удовольствие.

Его поддерживает и Артем "DrHippi" Кравец — игрок Virtus. pro G2A в Hearthstone. По его словам, для киберспортсмена игра — не хобби, а полноценная работа, к которой нужно относиться ответственно.

"С каждым годом призовые на турнирах становятся все больше, поэтому тут нет места для веселья", — приводит портал cybersport слова DrHippi.

Алексей Курочкин, эксперт по кибербезопасности, отвечая на наш вопрос, как обычному игроку-любителю попасть в киберспортивный клуб, ответил, что как минимум нужно вступить в сообщества киберспортсменов. Они есть в Telegram, WhatsApp, "ВКонтакте".

"Все начинается с того, как три друга сели играть и нарабатывать достижения, потом вышли на сервера, где начили побеждать. Потом их заметили. Затем к ним присоединились другие игроки и получилась команда. Это похоже на музыкальные группы, которые вместе собирались", — обьясняет Курочкин.

Также сегодня популярно проводить прямые эфиры или "стримы". В них геймеры демонстрируют процесс игры, комментируя свои действия.

" Это просто популяризация. На разных стрим-платформах геймеры демонстрируют свои способности. Однако там высокие требования к оборудованию для ведения качественных эфиров", — рассказывает Алексей Курочкин.

Можно ли благодаря стримам попасть в профессиональный клуб? Эксперт утверждает, что возможно такое, что какая-то команда действительно при поиске дополнительных игроков может просматривать эфиры.

Подытожив, можно сказать, что стать профессиональным игроком реально. Стоит только собрать единомышленников, быть более коммуникабельным, проводить за видеоиграми больше времени и, конечно же, относиться к геймингу как к работе или спорту, а не как к хобби.