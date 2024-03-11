Пять тысяч долларов заплатил игрок в League of Legends за выход на сцену в тапочках

Игрока в League of Legends оштрафовали на пять тысяч долларов

0:32 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На League Championship Series оштрафовали киберспортсмена за несоблюдение правил дресс-кода на сцене.

Фото: flickr.com by Jakob Wells is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Участник чемпионата Sniper был в тапках с незакрытым носком во время выступления. За это его организация теперь будет выплачивать в размере пять тысяч долларов.

Однако команда игрока решила поддержать его. После этой новости вся команда игрока Sniper вышла в закрытых «кроксах» выиграла на групповом этапе LCS Spring 2024, победив NRG.



