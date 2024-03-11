На League Championship Series оштрафовали киберспортсмена за несоблюдение правил дресс-кода на сцене.
Участник чемпионата Sniper был в тапках с незакрытым носком во время выступления. За это его организация теперь будет выплачивать в размере пять тысяч долларов.
Однако команда игрока решила поддержать его. После этой новости вся команда игрока Sniper вышла в закрытых «кроксах» выиграла на групповом этапе LCS Spring 2024, победив NRG.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.