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Тестировщика русской локализации ищут разработчики GTA VI

Авторы GTA VI в поисках тестировщика русской локализации

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Видеоигры

Студия Rockstar Games ищет тестировщика русской локализации. На официальном сайте компании размещена соответствующая вакансия.

Авторы GTA VI в поисках тестировщика русской локализации
Фото: unsplash.com by Luke Chesser lukechesser is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для какого именно проекта требуется специалист не уточнили. Но пользователи тут же начали предполагать. Например, фанаты считают, что авторы ищут тестировщика для Grand Theft Auto VI, релиз которой запланирован на 2025 год. Причем перечень локализаций этой игры пока не объявили.

Точная дата выхода Grand Theft Auto VI неизвестна. Игру можно будет приобрести для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версию для ПК не анонсировали.
Добавим, что предшествующие части игры появлялись на платформе через год после консольных релизов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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