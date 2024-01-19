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Эксперты назвали расходы российских геймеров на видеоигры за прошлый год

1:24
Видеоигры

В 2023 году российские геймеры потратили 161 млрд рублей на видеоигровые продукты, сообщили представители онлайн-школы компьютерной графики и разработки видеоигр XYZ.

Эксперты назвали расходы российских геймеров на видеоигры за прошлый год
Фото: Fotolia by artush

По прогнозам на 2024 год, ожидается изменение динамики рынка видеоигр в связи с определенными факторами. Текущий год отмечен умеренным числом крупных проектов AAA. Хотя тренд на создание высококачественных видеоигр, заметный в 2023 году, не исчезнет полностью, предполагается некоторое изменение в темпах выпуска.

Тем не менее, такая ситуация может стимулировать развитие индустрии видеоигр, предоставляя возможность малым студиям и независимым разработчикам привлечь больше внимания к своим проектам, пояснила исполнительный директор XYZ Эмма Юсова в интервью для "Газета.Ru".

Эксперты также отметили, что массив различных посреднических сервисов, таких как платформы по продаже ключей активации, сыграл важную роль в структуре расходов российской игровой аудитории в 2023 году. К концу года через подобные площадки было потрачено около 55 млрд рублей, что составляет 24% от общей суммы расходов и увеличилось на 3% по сравнению с предыдущим кварталом. Остальные средства были потрачены на официальных площадках.

 

 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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