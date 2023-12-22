Хакер, сливший GTA VI, получил пожизненное заключение в психбольнице

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Несмотря на тщательное хранение своих секретов компанией Rockstar Games, Grand Theft Auto VI оказалась уязвимой перед хакерами в 2022 году. Злоумышленники взломали серверы компании, разместив в сети множество кадров и видео ещё неанонсированного проекта. Один из преступников был задержан, и теперь ему вынесен приговор.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Судья решила, что 18-летнего Ариона Куртажа стоит направить в охраняемую психиатрическую больницу для принудительного лечения. Изначально предполагалось, что он проведет там 12 недель, но суд не установил ограничение по сроку. Куртажу, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра, будут оказывать помощь столько, сколько потребуется по мнению врачей.

Злоумышленник ранее заявил о своем намерении продолжить преступную деятельность, и суд полагает, что у него есть "зависимость от хакинга".

Власти также задержали сообщника Ариона, 17-летнего хакера, чье имя не разглашается, и направили его на реабилитацию. Оба киберпреступника являлись членами группировки Lapsus$, которая, помимо атаки на Rockstar, также участвовала в взломе компании NVIDIA.